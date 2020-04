Coronavirus, 10 morti e 66 contagi in Puglia ieri

IN ITALIA

I casi di positività in Puglia al Covid 19, da inizio pandemia, sono 3.184.15 aprile, su 1.447 test effettuati, secondo quanto riferito il presidente della regionesulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I tamponi totali da inizio emergenza sono 34.518. L'incremento dei casi totali nelle ultime 24 ore è del 2,12% e di nuovi casi su tamponi effettuati è del 4,56%.I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (14), Area Metropolitana di Bari (24), leccese (1), provincia di Taranto (2), brindisino (14) e Bat (9). In totale, nell'Area Metropolitana di Bari ci sono stati 1.013 contagiati (nove con residenza a Giovinazzo).Purtroppo nella giornata di ieri ci sono stati anchedue nel barese. Il totale è quindi salito aGuaritimentre nelle ultime 24 c'è stato un incremento dei malati in terapia intensiva che sono 73. Importante in questo caso anche la verifica di quanto accaduto nei giorni scorsi in alcune Residenze per anziani. Meno ricoverati in ospedale, dove restano in 592 compresi i 73 di cui sopra, mentre in cura a casa ci sono 1.908 pugliesi.105.418 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diffuso dal presidente del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18:00 di ieri, 15 aprile: i contagi in più registrati rispetto a martedì sono stati 1.127. 578 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 21645.Sono esattamente 38.092 le persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 27.643 restano ricoverate con sintomi, e di queste 3.079 occupano purtroppo posti letto in terapia intensiva.In isolamento domiciliare, invece, ci 74.696 pazienti risultati positivi al Covid-19, ma che stanno avendo un decorso più semplice della malattia. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 165.155, un numero che anch'esso fa riflettere sulla letalità del virus.