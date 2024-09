Il prossimo 24 settembre, a partire dalle ore 17:00, il Circolo Tennis Barletta ospiterà il convegno "Mini PIA: un'opportunità per lo sviluppo del territorio", organizzato da. L'evento, di grande rilevanza per il panorama economico locale, offrirà un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle potenzialità offerte dai Pacchetti Integrati di Agevolazione, per incentivare la crescita e lo sviluppo economico del territorio.Il convegno si rivolgerà a professionisti, imprenditori, amministratori locali e tutti coloro che saranno interessati a comprendere meglio come i Mini PIA possano fungere da leva per il rilancio economico delle aree svantaggiate, grazie a finanziamenti e strumenti di supporto alle imprese. L'incontro sarà un momento cruciale per analizzare le opportunità concrete offerte da questo strumento, con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione e sfruttare al meglio le risorse disponibili.L'evento sarà valido ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi rilasciati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani. Questo rappresenterà un ulteriore incentivo per i professionisti del settore economico-finanziario a prendere parte al convegno, arricchendo le proprie competenze e acquisendo nuovi strumenti operativi da applicare nel proprio contesto lavorativo.Il programma del convegno prevederà una serie di interventi da parte di esperti del settore, che illustreranno le principali caratteristiche dei Mini PIA, i requisiti per accedervi e le modalità per presentare i progetti.Dopo i saluti istituzionali del(Presidente del Circolo Tennis Barletta), il dialogo sarà moderato dal(Docente universitario a contratto di Organizzazione e Strategia, nonché Vice Direttore Generale Vicario di).I relatori saranno il(Direttore Divisione Finanza Agevolata e Innovation Manager di) sui requisiti e modalità per l'accesso all'agevolazione e il(Componente della 5a Commissione Permanente Bilancio) sul ruolo strategico e politico della nuova programmazione e novità sulla ZES Unica.Appuntamento, quindi, martedì 24 settembre 2024 alle ore 17:00 al Circolo Tennis Barletta. L'accesso sarà libero e l'invito è esteso alla cittadinanza.Nota dell'ODCEC Trani: l