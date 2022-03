Controlli per la tiroide, la prevenzione passa da Pennetti Lab

Soprattutto per le donne, effettuare un periodico screening dei valori legati al funzionamento della tiroide è importanze per fare prevenzione e monitorare l'eventuale insorgenza di malattie legate a questa ghiandola fondamentale nel nostro organismo.Da queste esigenza Pennetti Lab ha deciso di dedicare una speciale giornata per la tiroide. Mercoledì 23 marzo infatti tornano le giornate della prevenzione nelle sedi di Barletta e Terlizzi. Sarà possibile effettuare le analisi specifiche per la tiroide con un pacchetto completo che include il monitoraggio dei valori FT3, FT4 e TSH al costo di 20 euro.Non è necessaria la prenotazione, ma per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria di Pennetti Lab ai seguenti recapiti:Via Meucci, 22 / 24 - 28/3076121 Barletta (BT)0883.512277 – 517125Via G. De Nittis, 476121 Barletta (BT)0883.202673 – 202674Piazza Europa 16/1870038 Terlizzi (BA)080.9141920 - 9141921