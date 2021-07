Controlli all'ingresso di Giovinazzo. Oltre 30 multe

Giovinazzo militarizzata: questa l'immagine che ha dato ieri la strada provinciale 88. Dalle ore 07.00 alle ore 10.00, idella, con l'ausilio dei colleghi dellae della, hanno messo in atto un'imponente azione di controllo capillare del territorio cittadino.I militari, impegnati a garantire la sicurezza della circolazione stradale a fronte dell'aumento dei flussi di traffico verso le marine, hanno controllato la direttrice in entrata di via Bitonto: si tratta dell'ingresso principale che porta verso il mare per i veicoli che arrivano dai paesi interni. All'altezza dellaè stato realizzato un posto di blocco, con tanto di cartello segnaletico a terra che intimava l'alt e birilli lungo la via per consentire un filtraggio meticoloso dei veicoli diretti in città.Nel corso del maxi posto di blocco, un servizio particolare finalizzato anche al contrasto dell'incidentalità, dei reati predatori e alla ricerca di persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sono stati controllati numerosi veicoli (anche), svolte perquisizioni personali e veicolari ed elevati. In particolare le sanzioni hanno riguardato le cinture di sicurezza non allacciate.Al di là dei risultati, a colpire gli utenti della strada è stata il controllo del territorio ad alto impatto disposto dall'. Nonostante l'iniziale sorpresa degli utenti, sono state numerose le persone che si sono complimentate per lo svolgimento con modalità così imponenti. Già sperimentato in un'altra occasione, a Ponente.