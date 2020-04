Conte annuncia l'inizio della Fase 2: ecco cosa cambia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,ha annunciato, nella serata di domenica 26 aprile, una parziale attenuazione delle restrizioni imposte lo scorso 9 marzo riguardo gli spostamenti, le distanze interpersonali, gli esercizi commerciali e le attività produttive. Il tutto partirà da«Comincia per tutti la fase di convivenza col virus, consapevoli che la curva del contagio, in alcune aree del paese, potrebbe risalire. Dovremmo assumerci questo rischio con consapevolezza. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi», ha spiegato il Premier, chiedendo agli italiani di rispettare la precauzione della distanza di un metro rispetto alle altre persone e assicurando di aver predisposto un meccanismo per intervenire in caso di aggravamento della situazione.Secondo quanto riferito dal capo del Governo, a partire da lunedì 4 maggio e fino al 18 sono confermate le misure di distanziamento e degli spostamenti limitatiin cui ci si trova, a meno di comprovate eConcessa la possibilità di rientro nel luogo di domicilio o residenza per coloro i quali sono rimasti bloccati dal lockdown nelle città in cui studiano o lavorano.Chiunque rilevi una temperaturaSaranno ammessi gli incontri mirati con l'obiettivo di far visita a familiari più stretti (anche anziani, ma indossando la mascherina) e divieto di assembramento.nemmeno tra parenti. Consentito l'accesso a parchi e giardini pubblici, a patto del mantenimento delle distanze con poterePrevista anche la ripresa delle attività motoria,, mentre per quella sportiva saranno necessari due metri. Gli atleti professionisti e di interesse nazionale di discipline individuali potranno ricominciare ad allenarsi a porte chiuse dal 4 maggio, quelli delle squadre di serie A torneranno a farlo in gruppo e con una serie di accorgimentiSarà possibile tornare a celebrare i funerali,ed all'aperto, mentre le celebrazioni eucaristiche resteranno, per il momento, senza concorso di popolo.Consentita, sempre dal 4 maggio, l'attività di ristorazioneBisognerà rispettare le distanze, gli accessi saranno contingentati uno per volta; non sarà possibile consumare cibi e bevande sul posto.Sancita anche la riapertura della manifattura e del commercio all'ingrosso delle costruzioni.Dal 1° giugno dovrebbero essere consentite le riaperture di bar, ristorazione, parrucchieri, centri estetici e di cura della persona, ma con accorgimenti di sanificazione degli ambienti.Il commissario all'emergenza Arcuri interverrà«Le regioni dovranno fornirci dati aggiornati quotidianamente sull'andamento delle curve epidemiologiche. Il ministro della salute indicherà delle "soglie sentinella" sulla base dei parametri in possesso dell'Istituto superiore di sanità per intervenire in caso di necessità», ha concluso Conte.