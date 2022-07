Contagi in netta crescita a Giovinazzo: aumento continuo da quasi due mesi

Il virus del Sars CoV2 continua a diffondersi rapidamente a Giovinazzo, con la variante Omicron 5 che è decisamente prevalente.Nella settimana precedente (periodo 27 giugno - 3 luglio) a Giovinazzo erano stati ufficializzati 207 contagi, 144 nei sette giorni ancora precedenti. In molti purtroppo usano i tamponi fai da te, che hanno un'attendibilità bassa e se risultano negativi continuano a gestire tutto in autonomia, magari poi risultando positivi giorni dopo ed avendo infettato nel frattempo altre persone.L'avanzata preoccupante del virus è pressoché costante da quasi due mesi e gli epidemiologi raccontano di un picco dell'ondata che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Tutto da verificare.Resta invece l'appello a fragili ed over 60 a vaccinarsi nei 9 hub aperti nell'Area Metropolitana di Bari o nei centri SISP del nord barese.