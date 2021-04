Contagi in discesa a Giovinazzo tra il 12 ed il 18 aprile

Anche la ASL Bari conferma la discesa del numero dei contagi a Giovinazzo dopo una nuova impennata avutasi nel periodo pasquale.Tra il 12 ed il 18 aprile, nella cittadina adriatica ci sono stati 37 nuovi infetti, dopo che dal 5 all'11 aprile ve ne erano statie la settimana prima 64. Su ipotetici 100mila abitanti, il tasso di contagiati è dinettamente inferiore alla medie metropolitana attestatasi sui 239,4. La città con maggiore incidenza è Ruvo di Puglia, con 589,9 per via di importanti focolai, seguita da Altamura, Bitonto e Terlizzi, con un evidente problema in un intero comparto del Nord Barese.Con informazioni ferme al 19 aprile, a Giovinazzo ci sarebbero, 1140 persone infette da inizio pandemia, 987 guariti e 16 vittime.L'auspicio è che con le graduali riaperture e l'allentamento delle misure di contrasto, i numeri non tornino a salire come già accaduto dopo le festività natalizie e quelle di Pasqua.