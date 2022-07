Contagi Covid, Giovinazzo resta sopra la media metropolitana

Lo avevamo anticipato ed è successo. Senza l'adeguata attenzione, con l'eliminazione di alcune regole e con la fine della copertura vaccinale delle terze dosi, il Sars CoV2 avrebbe ripreso a galoppare. Accade ovunque in Italia, anche a Giovinazzo. 144 737,6Secondo il nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale, nella settimana tra il 20 ed il 26 giugno a Giovinazzo si sono registrati altrida Omicron 5, per un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti salito a, sopra la media metropolitana ferma a 567,2. Nella settimana precedente le nuove infezioni registrate erano state 162.Sono ripresi i ricoveri ed i medici di famiglia insistono sulla necessità di vaccinare i soggetti fragili o over 70, poiché in taluni casi hanno ripreso a svilupparsi polmoniti.I dati puntuali su Giovinazzo dovranno essere noti dalla nuova Giunta comunale appena entrerà in carica.Questa nuova ondata da Omicron 5 potrebbe risolversi entro fine luglio, ma non vi sono certezze. Ciò che è certo invece è che in autunno ci sarà un richiamo con quarte dosi con sieri migliorati in base all'evoluzione del virus.