I PREMIATI GIOVINAZZESI

Apulia Best Company Award, la rassegna promossa da Sinergitaly per premiare le eccellenze pugliesi nel campo della professione, delle scienze, del sociale, dell'arte, della cultura, dell'associazionismo, quest'anno il 1° ottobre ha scelto la città di Giovinazzo per conferire i premi, nell'Auditorium Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II, dove è convenuto un numeroso pubblico, munito di green pass e mascherine.Ad accogliere gli ospiti erano presenti il presidente di Sinergitaly, Riccardo Di Matteo, il presidente della locale Associazione Carabinieri in congedo Antonio Galizia, partner dell'evento, il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma, il "padrone di casa" Nicola De Matteo, delegato metropolitano per l'ex convento domenicano. Nutrito anche il parterre delle autorità istituzionali con gli onorevoli Francesca Galizia e Marco Lacarra, l'assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, il comandate della stazione Carabinieri di Giovinazzo, Ruggero Filannino, e del Primo Luogotenente del locale Ufficio marittimo, Giulio Scafa.La bellezza di Giovinazzo è stata espressa all'inizio dalla proiezione del videodi Vche hanno suonato in presenza per introdurre la manifestazione con la musica.A presentare i premiati i conduttori Antonella Cappelli e Massimo Lucidi. Sono così saliti sul palco, in rappresentanza delle loro aziende, Francesco Di Terlizzi, Selex ceramiche srl, Coebo - Gruppo Bonerba costruzioni, Sitec Fire Security; Vincenzo Rutigliano, Melos orchestra col maestro Francesco Finizio, Adriano Ieva, Riserva domini, Sinagri, Weshort con Alessandro Loprieno, Bricksensitive srl con Gianmichele Morgante.Nel corso della serata è stato fatto più volte notare che tutti questi imprenditori sono giunti accompagnati da loro collaboratori a rendere anche tangibilmente l'idea che nel successo imprenditoriale è importante e sfidante il gioco di squadra.Attestati sono stati consegnati all'avv. Lucio Smaldone e all'emozionatissimo concittadino Mauro Di Natale, che - come ha ricordato il sindaco Depalma - , è stato un imprenditore lungimirante ma anche un uomo della società civile attivo in tante associazioni e iniziative benefiche.Per Giovinazzo segnaliamo in particolare il premio consegnato aper l'attività imprenditoriale a Giovinazzo di guida per la sua categoria, all'assessore alla Culturaper la sua attenzione alla promozione del territorio come amministratore locale e nell'ambito della sua attività professionale in Apulia film Commission e adper il suo impegno associativo, letterario e culturale nel promuovere la terra pugliese nelle sue migliori espressioni.A quest'ultimo è stata ancheNel chiudere la manifestazione il sindaco Tommaso Depalma ha elogiato le realtà imprenditoriali presenti e ha detto che ci «resta male quando qualche giovane che ha studiato lo interpella per un posto di lavoro come operatore ecologico, quando si possono mettere in moto tante energie in queste aziende del nostro territorio». Importante quindi l'orientamento alla formazione professionale per i nostri giovani che devono imparare a credere in se stessi per «dimostrare al mondo intero quello che valgono».