Commissario emergenza Covid: via Arcuri, Draghi nomina il Generale Figliuolo

Il Generale di Corpo d'Armata,originario di Potenza, è il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha quindi formalizzato la decisione di sostituire Domenico Arcuri, al quale sono andati i ringraziamenti del Governo per l'impegno profuso in un momento storico complicatissimo quale quello che l'Italia sta vivendo da circa un anno. Un'emergenza che purtroppo sembra lontana dall'essere risolta.Figliuolo, dal 7 novembre 2018 ha ricoperto anche il ruolo diimportanti le sue esperienze quale Comandante del contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF ed alla guida delle Forze NATO in Kosovo, incarichi ricoperti tra il 2014 ed il 2015. Tra i suoi titoli spiccano le lauree in Scienze Politiche (a Salerno), Scienze Strategiche (a Torino) con conseguente master di 2° livello, e Scienze Internazionali e Diplomatiche (a Trieste).Nel corso della sua carriera, il Generale Figliuolo ha anche conseguito, tra le altre, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito, è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed ha ricevuto anche la NATO Meritorius Service Medal, per essersi distinto nelle operazioni di peace building in aree difficili del pianeta. Tra le onorificenze anche la particolarità della Legion of Merit degli Stati Uniti d'America.