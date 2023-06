Comitato Feste e Pro Loco insieme al lavoro per Giovinazzo

Nella giornata di giovedì 25 maggio 2023, si è svolto un amichevole incontro tra i rappresentanti della Pro Loco di Giovinazzo e gli esponenti del Comitato Feste Patronali della nostra cittadina. L'incontro si è svolto in un clima di grande serenità e di collaborazione.Lo scopo della riunione è stato quello di definire le linee guida delle rispettive iniziative per questa estate giovinazzese e instaurare una reciproca e proficua collaborazione per le attività e gli eventi che vedranno le due associazioni comuni protagoniste. Il meeting, inoltre, è stata l'occasione per proporre nuove idee in grado di dare grande lustro e visibilità alla città e per valorizzare il contenuto culturale e artistico del programma della Pro Loco di Giovinazzo.In un'ottica di grande rinnovamento e contemporaneo rispetto delle tradizioni, le due comunità hanno sin da subito evidenziato la volontà di procedere insieme e concordi. L'obiettivo dichiarato è, dunque, quello di lavorare nella più completa armonia, «nel superiore interesse della nostra amata città di Giovinazzo, sotto la guida e la protezione della nostra Patrona Maria SS. di Corsignano e consegnare alla cittadinanza, così come ai turisti, il migliore spettacolo possibile. Nelle prossime settimane verrano pubblicati ulteriori aggiornamenti sul programma congiunto».