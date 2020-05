Come investire in sicurezza nel 2020

Considerare l'analisi e la pianificazione

Puntare sulla diversificazione

Su quali asset puntare

anche nel 2020 è una scelta a cui molti fanno ricorso. Può essere considerata un'azione necessaria, nonostante le difficoltà deia livello mondiale oggi ci richiedano di agire con molta attenzione. Soprattutto bisogna puntare sulla consapevolezza, sul fatto che anche il mercato economico risente della crisi mondiale e della situazione attuale che stiamo vivendo. Ci sono molte instabilità a livello geopolitico che influiscono e sicuramente a determinare la situazione di difficoltà ha influito anche l'emergenza sanitaria rappresentata dall'epidemia di coronavirus. Quindinel fare degli investimenti proprio in questo periodo? Ti vogliamo dare alcuni suggerimenti che ti potrebbero essere utili per non sbagliare.La domanda da cui partire potrebbe essere questa: come investire in sicurezza ? Innanzitutto, per rispondere a questa esigenza, bisognerebbe puntare molto sull'analisi e sulla pianificazione. Entrambe sono le strategie su cui si deve basare un corretto investimento.L'deve riguardare i mercati economici globali sui quali si vuole investire, soprattutto in una situazione così incerta come quella del 2020. Inoltre un'analisi accurata deve riguardare anche il profilo dell'investitore, per scegliere lae per comprendere fino in fondo quali sono i migliori asset su cui puntare.È molto importante tenere conto degli obiettivi personali e di quelli che vogliono essere i propri traguardi di guadagno. In questo modo si può stabilire meglio anche la fase della, in base a quelli che si ritengono degli orizzonti a cui approdare attraverso gli investimenti e i profitti che se ne possono ricavare.Un altro punto molto importante per cercare di investire in sicurezza nel 2020 consiste nel puntare sulla, sia per quanto riguarda i mercati a cui fare riferimento sia per gli asset da scegliere.Ma che cosa vuol dire esattamente diversificare gli investimenti? Significa scegliere strumenti differenti e canali più vari per investire. In questo modo si possono contenere le eventuali perdite, agendo preventivamente sul rischio.Inoltre si può cercare di diversificare anche la. Sceglieresignifica controbilanciare i risultati positivi con quelli negativi. Insomma la diversificazione ti permette di personalizzare vari parametri, sia in termini di strategie che in senso temporale, per poter investire al meglio, anche a seconda delle singole necessità della situazione.Abbiamo parlato di diversificazione, ma più nello specifico su quali asset bisognerebbe puntare nel 2020 per avere più possibilità di riuscita? Sicuramente i settori sono molti. Basti pensare agli, come le obbligazioni o i titoli statali o postali.Poi considera anche gli, come i titoli in Borsa e le quote di capitali in determinate società. Per non sbagliare e per avere più possibilità di trarre profitto dagli investimenti, gli esperti consigliano soprattutto di puntare su settori ed aziende che abbiano caratteristiche innovative, basate sulle innovazioni tecnologiche.Inoltre gli esperti suggeriscono di puntare su alcuni settori che tendono ad essere stabili nel tempo nonostante le incertezze del momento e che potrebbero avere ancheper il futuro.Si tratta dei settori per esempio delle energie rinnovabili, delle intelligenze artificiali e delle biotecnologie.Non dimenticare poi quelli che possono essere considerati, sempre utili nel 2020. In questo senso basti pensare a quanto sia importante per esempio il settore immobiliare, che ha sempre occasioni buone da mettere a disposizione.Ad esempio potresti investire in immobili, per acquistarli ad un prezzo più basso e poi rivenderli al momento favorevole. Oppure immobili da affittare per trarre una rendita oppure per trasformarli in attività imprenditoriali, come per esempio le strutture ricettive.Insomma davvero da questo punto di vista le occasioni sono davvero molte, perché non devi trascurare anche un'altra opportunità che ti si apre, seppur stiamo vivendo un momento di incertezza.Si tratta di puntare in particolare sul. Potresti diventare il socio di capitali di un'azienda che opera in un settore in forte crescita, puoi decidere di sviluppare un'attività di autoimpiego, che può essere anche propria, autonoma, oppure può essere rivolta al mondo delAnche in quest'ultimo settore ci sono molte opportunità da prendere in considerazione soprattutto per i ridotti costi di avvio dell'attività e per la gestione, che forniscono delle garanzie per entrare a far parte di business già sperimentati.