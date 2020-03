Coldiretti Puglia: «Due giorni di gelo in campagna fanno strage di colture»

7 foto Strage di colture in campagna per il gelo

Strage in campagna per il gelo che ha interessato per due giorni la Puglia con temperature fino a – 5° (a Giovinazzo -2°) dopo un inverno bollente, con danni ingenti su primizie come i piselli, verdure in pieno campo comecon gravi danni sul grano e sulle patate,fino ad arrivare alle gravi gelate a carico dei vigneti di uva va da tavola e da vino.È il primo bilancio stilato dacon i tecnici chiamati in campo da Foggia a Brindisi, da Taranto alla BAT fino a Bariper la verifica dei danni, con la repentina ondata di gelo che sta interessando anche impianti di irrigazione e tubature con l'acqua trasformata in stalattiti di ghiaccio.«In campagna gli agricoltori stanno cercando di lottare contro le gelate improvvise con pratiche antiche quali l'accensione di fuochi controllati tra i filari, per cercare di aumentare la temperatura tra le viti o attraverso l'apertura dei teli antigrandine per creare una sorta di 'effetto serra' e alzare di qualche grado moderatamente le temperature», dicepresidente di Coldiretti Puglia.Sono disastrosi gli effetti sui campi della tropicalizzazione del clima – denuncia– che azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori che perdono produzione e al contempo subiscono l'aumento dei costi a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante. Gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a siccità perdurante.«Di fronte al ripetersi di queste situazioni imprevedibili– conclude Coldiretti Puglia - quale strumento per la migliore gestione del rischio, mentre è stato potenziato il servizio di assistenza tecnica alle aziende per la difesa delle colture dalle avversità meteoriche e per il supporto alle scelte operative aziendali».L'agricoltura pugliese per effetto dei cambiamenti climatici – conclude Coldiretti Puglia - ha perso più di 3 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola, strutture e infrastrutture rurali.