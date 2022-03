Ciclista investito a Ravenna: falciato dall’auto di un 20enne di Giovinazzo

Tragedia a Ravenna. Unè morto dopo essere stato travolto da un'autovettura condotta da un: la vittima,, è stata travolta e uccisa nel tardo pomeriggio di mercoledì, mentre in sella alla sua bici (nella foto del fotografo) si trovava lungo viale Po.Secondo la ricostruzione fornita dalla, il 29enne, molto conosciuto in città, sarebbe stato colpito da un'auto, una, condotta da unresidente a Ravenna che si è fermato per prestare i soccorsi ed è stato sottoposto ai test alcolemici. La vittima è stata soccorsa dai sanitari delche l'hanno trasportato con urgenza presso l'ospedale, dove è poi stato accertato il decesso dovuto alle numerose lesioni subite dopo l'impatto.Con sé non aveva i documenti e gli agenti dellasono risaliti alla sua identità solo in serata. Alla guida della Golf, il 20enne è stato soccorso perché in stato di shock, ed è stato sottoposto ai test per valutarne le condizioni psicofisiche alla guida,. Avrebbe raccontato di non aver visto il ciclista a causa dell'intensità dei raggi del sole che gli avrebbero offuscato la vista: a suo carico non sono state ravvisate condotte di particolare negligenza.Saponi si trovava in sella alla propria bici. Resta da capire se stesse attraversando sulle strisce pedonali o se stesse attraversando l'incrocio.. L'investitore si è subito fermato, sotto choc, e ha chiamato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili. Il 29enne, purtroppo, non ce l'ha fatta.