Cerimonie e viaggi, Galizia (M5S): «Bimbi sino a 6 anni esonerati da test diagnostici»

Ad una settimana esatta dall'entrata in vigore del green pass è stato approvato, in commissione Bilancio alla Camera, l'emendamento al decreto Sostegni Bis, secondo cui i bambinianni potranno, insieme ai genitori in possesso di green pass, «per l'infezione da Covid-19».Lo dichiara la deputata giovinazzese(M5S), prima firmataria dell'emendamento.«Sono contenta del risultato raggiunto, frutto di un lavoro condiviso – prosegue – Come Movimento 5 Stelle, infatti, ci siamo molto adoperati per agevolare i cittadini in questa fase di ripresa, portando avanti un impegno volto a garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione Europea restino unite senza incombere in ulteriori misure restrittive. Per noi era importante agevolare anche la partecipazione agli eventi ed alle cerimonie dove, al momento, i bambini con soli 2 anni di età vengono sottoposti a tampone. Grazie all'emendamento approvato oggi – conclude Galizia – vogliamo andare incontro anche agli operatori del wedding, che si vedranno semplificati i protocolli previsti durante i loro eventi, ed ai genitori che potranno evitare di dover sottoporre a test diagnostici i loro bambini troppo piccoli».