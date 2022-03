Centrosinistra, Maria Rosaria Pugliese è la candidata sindaca di sei forze politiche

Era nell'aria, ora è ufficiale.La prof.ssae è la candidata alla carica di sindaco di Giovinazzo perUna candidatura che al momento spacca il fronte progressista in due tronconi: da una parte la preside, dall'altra il consigliere di PrimaVera Alrernativa, Daniele de Gennaro. Non vi saranno dunque primarie e quindi le sei forze che hanno sottoscritto un documento comune puntano sulla possibilità che per la prima volta sia una donna a guidare la città.Una figura stimata negli ambienti dell'istruzione, capace di mettere insieme anime moderate e la galassia composita che ruota attorno al Partito Democratico. Ed agli amici e compagni di viaggio di PVA, Sinistra Italiana e Civica 22 si chiede un passo indietro per compattarsi e sconfiggere Michele Sollecito, sostenuto da otto liste e vicesindaco attuale.Il quadro in vista delle elezioni comunali del 2022 (incerta ancora la data, si prospetta uno slittamento almeno a giugno se non in autunno) ormai va chiarendosi: è tempo di portare fuori dalle sezioni, dalle sedi dei movimenti idee e programmi per la Giovinazzo che sarà.Di seguito il comunicato completo. (G.B.)«Sarà la prof.ssail nostro candidato sindaco. La sua presentazione avverrà nei prossimi giorni con l'avvio della discussione collettiva del programma. A questa scelta il centro, il PD e la sinistra arrivano dopo aver rinunciato alle proprie candidature di parte, certi di proporre una sintesi che consentirà a Giovinazzo di voltare pagina. Bisognerà di nuovo rimboccarsi le maniche: riaprire la Casa di Riposo; riavviare il piano urbanistico coinvolgendo le risorse locali; mettere in sicurezza la discarica, affidata ora alle autorità baresi che, contando sull'insipienza degli attuali amministratori, hanno portato i rifiuti a Giovinazzo e tengono le risorse a Bari. Bisognerà sbloccare la vicenda della D1.1 su cui alla confusione dei magistrati si è aggiunta la malafede di un'amministrazione che da un lato affidava a un lottizzante la presidenza della commissione urbanistica e dall'altro si costituiva parte civile e chiedeva risarcimenti alle vittime di un errore giudiziario.È certo che sarebbero dissipate in una sconclusionata e mal disegnata teoria di piste ciclabili che partono dal niente per giungere nel nulla. La guerra di questi giorni ci sta insegnando, ancora una volta, che a qualunque livello per evitare di giungere a scontri da cui è sempre più difficile tornare indietro, nella risoluzione delle controversie non si possono far prevalere visioni di parte rigide, intransigenti ed irrinunciabili, e che non prevedano anche l'ascolto e la comprensione delle ragioni dell'altro. E' anche per questo che abbiamo chiesto aA lei abbiamo chiesto di portarci fuori dalle contrapposizioni tra le parti impegnate a sostenere il proprio candidato. Si faccia un passo avanti nel senso di quell'etica che si vuole rappresentare e che imporrebbe un'assunzione di responsabilità, un passo avanti per la ricostituzione del campo più vasto possibile del centrosinistra».ARTICOLO UNOGIOVINAZZO AL CENTROLA NOSTRA CITTÀ GIOVINAZZOMOVIMENTO POPOLARE GIOVINAZZESEPARTITO DEMOCRATICOPOPOLARI