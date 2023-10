Censimento permanente avviato anche a Giovinazzo

É stata avviata in ottobre la nuova edizione delSono impegnati nelle rilevazioni complessivamente 2.531 Comuni; tra questi, per la sola rilevazione di Lista, il Comune di Giovinazzo.Sono chiamate a partecipare: è il campione rappresentativo che, grazie all'uso integrato delle rilevazioni del censimento permanente e dei dati provenienti da fonti amministrative, è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione.In questo modo si ottiene la diminuzione dei costi e del disturbo statistico sulle famiglie e sulle strutture delle istituzioni coinvolte.La rilevazione da Lista prevede due fasi:- compilazione via web: la famiglia riceve una lettera l'informativa con le credenziali di accesso al questionario web e può compilare il questionario in autonomia oppure con il supporto del Comune, se lo richiede;– recupero delle mancate risposte: a partire da una certa data le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate dagli operatori comunali per effettuare l'intervista telefonicamente; in alternativa saranno contattati da un rilevatore per l'intervista presso il proprio domicilio.La rilevazione si svolge dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023. Rispondere al questionario è un obbligo per le famiglie coinvolte.