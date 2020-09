Borsa cinese: è possibile investire anche per gli stranieri?

Migliori azioni e indici cinesi

CSI300: indice composto dalle prime 300 società con Rating A che primeggiano in quanto a maggiore liquidità e capitalizzazione FTSE China 50: indice che replica le maggiori 50 società cinesi quotate tra i titoli H, Red Chips e P Chips della Borsa di Hong Kong FTSE China A50: indice che replica i maggiori 50 titoli azionari con rating A quotati in valuta domestica sulla borsa di Shanghai e Shenzen HSCEI: indice che replica i maggiori titoli H quotati sulla borsa di Hong Kong MSCI China A: indice che replica le maggiori azioni con rating A quotate sulla borsa di Hong Kong MSCI China H: indice che replica i maggiori titoli azionari H quotati sulla borsa di Hong Kong

Come investire in borsa cinese?

Nonostante tutta una serie di stereotipi più o meno sensati che attanagliano la visione occidentale della Cina e di conseguenza anche la borsa cinese , a conti fatti questa funziona esattamente come le altre borse.Questo breve articolo si pone dunque l'obiettivo di fare un po' di luce e chiarezza riguardo una piazza, quella cinese, che racchiude Major Stock Exchange come quelli di Shangai e Shenzen, tra le più grandi e potenti in assoluto (oltre a quella dell'ex-colonia inglese di Hong Kong, ovviamente) partendo prima di tutto con l'indicare le migliori azioni e indici cinesi.Oggi i tempi stanno cambiando e questo vale anche per la Repubblica Popolare cinese. Eppure, non è passato molto tempo da quando i limiti sugli investimenti riguardanti la borsa cinese erano riservati principalmente agli azionisti del paese, mentre agli investitori stranieri era permesso comprare solo titoli H e Red Chips (società private o solo in parte pubbliche presenti nella Cina continentale ma quotate sulla Borsa di Hong Kong).Oramai questa è una realtà relegata al passato poiché anche gli investitori di Hong Kong hanno accesso diretto alle azione quotate a Shanghai; di conseguenzafornita dagli account di intermediazione mobiliare ordinaria.Nonostante ciò, l'estrema volatilità che caratterizza il mercato azionario e l'acquisto in valuta estera sono due fattori da tenere sempre a mente e capace di sconvolgere ogni investimento iniziato nella borsa cinese. Non è quindi un caso se sono i molti i trader a puntare sugli ETF (acronimo inglese stante per: "Exchange-Traded Fund") i quali sono fondi quotati in borsa che replicano l'andamento di dati titoli e/o indici.Fatte queste premesse, sulla Borsa siamo in grado di distinguereseguiti dai suddetti ETF:Una volta che abbiamo appurato quindi che si può investire nella Borsa cinese, bisogna fare le proprie considerazioni e scegliere se effettivamente convenga investire nella seconda forza economica della Terra, e come investire in essa.Prima di investire tramite utilizzando le vie "canoniche" per inserirsi nel mercato azionario cinese bisogna fare delle considerazioni importanti. Prima di tutto, investirci è sì possibile ma allo stesso tempo difficile , nonché oneroso. Le spese iniziali infatti sono considerevoli poiché non solo saremo obbligati ad aprire un conto tramite una piattaforma bancaria, ma queste ci farannoa ogni operazione effettuata per conto nostro; senza poi contare il fatto che il capitale di entrata per il deposito minimo richiesto sono cifre da capogiro in quanto non è possibile comprare frazioni di azioni, ma solo azioni singole o un intero stock.Una soluzione per facilitare le lungaggini burocratiche e tagliare allo stesso tempo i costi ci arriva però dalle moderne piattaforme di trading online fornite da(vedi autorizzazioni CONSOB e CySEC). Grazie ad esse infatti, saremo in grado di investire nella borsa cinese in una maniera estremamente semplice e utilizzare anche soluzioni più economiche in confronto alle scelte canoniche, utilizzando ad esempio un prodotto finanziario derivato come i CFD ("Contract for Difference").Questi strumenti estremamente versatili ci danno infatti la possibilità non solo di puntare sui titoli cinesi che più ci aggradano e guadagnare grazie ad essi nel momento in cui la loro quotazione in borsa comincerà a salire; ma sarà possibile anche "scommettere" su una loro eventuale caduta a seconda del caso e del momento storico che il titolo sta attraversando.