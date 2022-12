Benessere del territorio come priorità: la Tatò Paride Spa traccia un consuntivo del 2022

Si sente sempre più spesso parlare di 'Responsabilità sociale d'impresa' con la quale si intende nell'ambito della visione strategica aziendale quelmolto sentita dal contesto in cui essa opera, creando valori tangibili e intangibili.. In questo particolare periodo non poteva mancare l'impegno dell'azienda per rendere più suggestiva l'atmosfera natalizia in città come Bari, Trani, Barletta e Foggia con l'accensione delle luminarie, simbolo di festa e al contempo di speranza, in un momento di grandi tensioni sociali ed economiche, dovute alle ricadute della pandemia, dell'inflazione a due cifre, alla crisi energetica e al conflitto nell'Est Europa.Il 10 dicembre l'azienda è stata presente alla cena di gala "Divine for LILT" allo Smeraldo di Canosa di Puglia (BT) in occasione dei 100 anni della Lega italiana per la lotta contro i tumori, suggellando l'impegno della Tatò Paride per aver contribuito all'acquisto di unMa si può essere vicini al territorio anche sostenendo, così come testimonia la, le cui espressioni idiomatiche campeggiano indifferentemente sui panettoni e sulle colombe pasquali in vendita nei propri supermercati. Senza tralasciarela vendita presso le proprie insegne diSupportare il territorio significa anche sostenere eventi che sono consolidati nell'immaginario collettivo ed hanno una grande valenza culturale e religiosa, oltre che di incoming turistico, come ila maggio 2022dello scorso agosto.I valori dello sport sono condivisi appieno dalla Tatò Paride tanto da supportare importanti kermesse sportive che elevano il nostro territorio nella platea nazionale come gli. È vicina anche alle performance sportive di Barletta Basket, Lecce calcio e Massafra calcio giovanile.Per meglio rispondere ai bisogni del territorio, e pensare e agire in termini di comunità, inoltre,con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di necessità e di sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò. A presiedere la fondazione è Francesca Tatò, responsabile delle risorse umane aziendali. Uno degli interventi più significativi della fondazione è stato. Il pullmino è stato acquistato dalla Fondazione Tatò anche grazie ai contributi di aziende fornitrici pugliesi della Tatò Paride spa coinvolte nel progetto benefico.Non meno importanti sono state le«Siamo innamorati del territorio in cui operiamo – afferma, amministratore unico di Tatò Paride Spa - perchè sentiamo il dovere ma anche e soprattutto il piacere di creare benessere per la comunità che quotidianamente ospita e accoglie i nostri supermercati. Si crea così quel meccanismo virtuoso che ci fa sentire uniti e affrontare il futuro con più ottimismo»., operante nella grande distribuzione organizzata e, per la quale gestisce l'insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta anche da punti venditae cash & carry ad insegna. Da più di un anno, infine, è presente anche in Campania in società con imprenditori del posto pronta a 'conquistare' il territorio.