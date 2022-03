Aumentano i contagi, ma Giovinazzo resta sotto la media metropolitana

Sono nettamente aumentati i contagi da Covid-19 a Giovinazzo nella settimana tra il 14 ed il 20 marzo scorsi.Lo attesta con grande chiarezza il report dell'Azienda Sanitaria Locale, che racconta di una città dell'olio in cui, in quel periodo, sono state registrate benda Sars CoV2, con un tasso di positività ogni 100mila abitanti ipotetici risalito asuperiore ad esempio a quello della vicina Bitonto e ai dati di altre località più popolose.Consola tuttavia il dato secondo cui Giovinazzo è sotto la media metropolitana di positivi ogni 100mila residenti, salita a 1187,9 casi, frutto di 14.614 infezioni registrate in quella settimana.Nel periodo tra il 7 ed il 13 marzo i contagi a Giovinazzo erano stati 125 per una media di 640,2 positivi ogni 100mila abitanti.