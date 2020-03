Asl Bari pronta all'emergenza per Coronavirus, stop ai ricoveri programmati

Laserra le fila per evitare la diffusione del contagio danegli spazi ambulatoriali e ospedalieri. Con una nota a firma del direttore, l'Azienda Sanitaria Locale ha predisposto le seguenti misure cautelative:a) Visite ambulatoriali;b) Esami strurmentali diagnostici e/o operativic) Day serviced) Diagnostica laboratoristica4) Sono fatte salve:Per tutte le situazioni in cui è prevista l'eccezione è necessario:- regolamentare gli accessi, ricorrendo alla chiamata-convocazione in fasce orarie- prima dell'accettazione, adottare misure di triage preliminare (anche telefonico) da parte di personale adeguatamente formato- fornire di rnascherina chirurgica gli utenti con sintomatologia respiratoria- garantire la opportuna distanza di sicurezza tra gli utenti nelle sale d'attesa. Tale sospensione è cogente per tutta l'attività in libera professione intramoenia