Arriva l'autunno: tre giorni di maltempo su Giovinazzo

Arriva il maltempo su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese e segna di fatto la fine di una estate prolungatissima e l'arrivo dell'autunno vero.Da quest'oggi, venerdì 4 novembre,con piogge anche abbondanti previste per sabato 5 novembre. Le precipitazioni si faranno più consistenti a sera e nella nottata tra venerdì e sabato, favorite da correnti meridionali.Piogge da abbondanti a forti previste per sabato in tarda mattinata ed all'ora di pranzo conTemporali e schiarite si prevedono anche per domenica mattina, 6 novembre, ma l'ondata di maltempo tenderà ad affievolirsi. Da lunedì di nuovo bel tempo, ma l'eco lunga del mese di ottobre si andrà esaurendo e, come anticipato, si entrerà definitivamente nella fase autunnale.