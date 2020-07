Annalisa Altomare incontra i cittadini di Molfetta in piazza Mazzini

La buona salute. Ovvero la salute delle persone e del territorio, la sanità e il futuro delle imprese. Saranno questi i temi dell'incontro previsto domani, 31 luglio, alle 19.30 in piazza Mazzini, tra Annalisa Altomare e i cittadini.In focus finiranno la necessità di porre al centro dell'attenzione il potenziamento degli ospedali del nord barese, in attesa che entri nel vivo il progetto dell'ospedale unico, e la necessità di valorizzare la zona Asi, condividendone le sfide, le esigenze, le opportunità.Due temi assai cari, che vengono a intersecarsi con l'evoluzione della situazione politica, sia a livello locale che sul piano regionale, con il dibattito sulla doppia preferenza ogni ora più acceso. "Occorre dare risposte – è il commento di Annalisa Altomare, candidata alle elezioni regionali con la lista Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia" – Occorre ascoltare. Tutti gli imprenditori, tutti i cittadini, tutti gli uomini e le donne. Meritano il massimo della considerazione. Diamoci da fare. Insieme".Nel corso della serata ci saranno anche momenti di intrattenimento con il cantastorie Cosmo Boccassini e l'associazione Arteatro canti popolari Pietra viva.