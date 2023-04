Angelo, il ragazzo che racconta Giovinazzo e la Puglia con il disegno

5 foto Disegni Giovinazzo

«Sono unche inizia a disegnare su un foglio i cartoni animati che ama vedere, anche ispirato dalla passione di mio padre per il».È la storia del giovane, residente a, che disegna i monumenti caratteristici del territorio direttamente a penna, senza passare dalla matita. Naturalmente nel suo racconto c'è anche, con i suoi scorci e con i suoi gioielli.«Crescendo, ho abbandonato l'idea dei cartoni animati e ho iniziato a disegnare i tantiche per fortuna ci circondano - spiega - mi è sempre piaciuta l'idea di andarli poi ad ammirare per poterli fotografare vicino al mio disegno».Quando gli abbiamo chiesto perché sceglie di raccontare il nostro territorio, la sua risposta è stata breve ma decisa.«Siamo ine la Puglia va raccontata in ogni modo possibile - afferma il giovane - è un modo per far conosce ancor di piu ogni angolo nascosto nostri luoghi, anche dei paesi meno turistici».Una dimostrazione di come l'arte possa valorizzare il territorio.«L'Italia è famosa in tutto il mondo per i propri monumenti e per le tante opere d'arte - continua - allora perche non unire le due cose per regalare ai turisti un'esperienza di visita ancora migliore»?La semplicità dei sogni di Angelo dimostra quanto sia autentica la sua passione.Mi piacerebbe se un turista decidesse di andare a visitare un monumento dopo aver visto un mio disegno»