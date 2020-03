AndràTuttoBene, cartelloni e striscioni della speranza sui balconi di Giovinazzo

Il contagio della speranza si propaga per tutta la città. Negli ultimi giorni anche a Giovinazzo, così come tanti altre città d'Italia, sono apparsi sui balconi gli striscioni disegnati dai bambini che diffondo un messaggio di speranza:insieme all'invito alla responsabilità ("Io resto a casa"). I colori vivaci dell'arcobaleno che campeggiano su vecchi lenzuoli, riciclati per l'occasione, vogliono spingere un metro più in là le tenebre dell'ora più buia che la nostra generazione ha mai affrontato. Guardandoli sventolare allegri quasi si può percepire il rumore ruvido del pennarello che sfrega sul tessuto, gli inviti gentili delle mamme a stare dentro le linee e i bambini che, tutti concentrati, eseguono il compito.Infatti l'iniziativa, probabilmente nata come un'attività da far svolgere ai più piccoli costretti ad obbedire alle regole ferree della quarantena, lontani dagli amici e dalla sicurezza della routine quotidiana, si è ben presto propagata sui social e su WhatsApp, diventando l'inno alla gioia di un intero Paese (con la P maiuscola) che non si vuole arrendere.Il culmine potrebbe essere raggiunto (il condizionale in questi casi è d'obbligo)Stasera invece alle 18 è in programma un altroi quali affacciati dai balconi faranno risuonare nel clima ovattato delle città in quarantena le note dei loro strumenti diffondendo un grande concerto gratuito. Altri stanno esponendo ai balconi il tricolore.È incredibile pensare che solo qualche settimana fa sui citofoni e sui portoni ci scrivevamo messaggi di odio e di violenza. Oggi inveceRicominciamo senza dubbio da qui.E voi avete dipinto i vostri cartelloni o striscioni? Inviateci la foto pubblicandola sulla pagina Facebook di GiovinazzoViva nei commenti sotto questo articolo: facciamo spendere l'arcobaleno su tutta Giovinazzo.