Ancora quattro giorni di maltempo su Giovinazzo

Ancora maltempo, con pioggia e poi freddo su Giovinazzo.La cittadina adriatica è attesa da altri quattro giorni di cielo in larga parte nuvoloso, con precipitazioni intense attese su tutto il litorale sin dalla mattinata di oggi,, quando il termometro non supererà gli. Mare da molto mosso ad agitato.Maltempo che tornerà su Giovinazzo nella serata diquando si verificheranno rovesci anche consistenti. e le temperature notturne saranno vicine ai 6°.Piogge abbondanti al primo mattino die poi ancora cielo nuvoloso sino a sera, con la colonnina di mercurio che indicherà valori in ulteriore discesa, sino a 4° (nelle zone rurali ne saranno percepiti 2°, occhio alle gelate su strade di campagna). Mare ancora agitato per via del forte maestrale.Ed anchepotrebbe esservi cielo in prevalenza coperto con diffusi rovesci nella parte centrale della giornata. Per quest'ultima previsione vi rimandiamo al consueto appuntamento della mezzanotte del sabato.