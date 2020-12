Ancora contagi a Giovinazzo: gli attualmente positivi salgono a 182

Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha annunciato nella serata di venerdì 4 dicembre che a Giovinazzo gli attualmente positiviUn numero considerevole, in linea con la crescita dei contagi in tutta la Puglia, che ha visto oggi registrare ben 72 vittime. In totale, da inizio pandemia, a Giovinazzo ci sono statiDepalma ha anche comunicato che è stata reiterata l'ordinanza con cui si chiudono dalle 16.00 durante i giorni feriali e per tutta la giornata durante i festivi alcune piazze e parchi cittadini.Il Sindaco ha inoltre anticipato che, alla luce delle decisioni prese dal Ministro Roberto Speranza sul passaggio della Puglia da zona gialla a zona arancione, il Comune di Giovinazzo sta cercando soluzioni possibili perAll'ingresso di quello giornaliero, invece, sono già in distribuzione da parte dei volontari del SerMolfetta mascherine chirurgiche, consegnate dalla Protezione Civile.La prossima settimana saranno pubblicatirivolti sia ai cittadini che vorranno fare domanda, sia agli esercizi commerciali che vorranno aderire alla misura, accettando i buoni, come già era accaduto nella prima fase pandemica.«Alle risorse destinate dal Governo - ha infine spiegato Depalma - aggiungeremo le risorse economiche pervenute al Comuntramite libere donazioni sul conto corrente aperto ad aprile scorso (qui potete consultare le donazioni pervenute: https://bit.ly/giovinazzo-solidale-latest-view ; https://bit.ly/giovinazzo-solidale-latest-xlsx ). A tutti coloro che hanno donato non solo denaro ma anche generi alimentari dico grazie. Giovinazzo ha mostrato come sempre un cuore grande che si apre per aiutare chi è in difficoltà. Per questo motivo, vista la situazione di difficoltà perdurante, rilanciamo il progetto "Giovinazzo Solidale" per raccogliere generi alimentari presso i supermercati cittadini o libere donazioni in denaro mediante bonifici sul conto corrente del Comune. Dimostriamo ancora una volta di essere una comunità solidale e attenta ai bisogni di chi è in difficoltà», la sua conclusione.