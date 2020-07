Altri tre casi di positività in Puglia. Si pone il problema dei rientri da altri Stati

LA SITUAZIONE PUGLIESE

di positività al Covid-19 in Puglia. Si tratta di tre persone residenti nel brindisino: due sono albanesi di ritorno dalla terra natìa, che non si erano autosegnalati sul portale regionale, ricoverati all'Ospedale "Perrino", l'altro caso è riferito ad una ottantenne asintomatica. Le tre positività sono emerse dall'analisi di 2.030 tamponi effettuati.Il totale dei positivi in Puglia è così salito a 4.550. Si pone nelle ultime ore il problema dei rientri da altri Stati o degli sbarchi sulle coste italiane e dei trasferimenti in strutture regionali sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi erano risultati infatti contagiati un imprenditore rientrato dal Medio Oriente ed un minore non accompagnato di nazionalità marocchina.La buona notizia è che non ci sono stati decessi nelle ultime ore e da alcuni giorni il totale delle vittime per Covid è fermo in regione a 548In Puglia si registrano al momento 72 casi di positività al Covid-19, nessuno riguarda giovinazzesi. Sono invece aumentati i pazienti ricoverati: sono 14, mentre 58 persone si trovano in isolamento domiciliare. Non ci sono fortunatamente pugliesi in reparti di terapia intensiva per il Coronavirus. Infine il dato sui guariti: sono, uno in più nelle ultime ventiquattr'ore.