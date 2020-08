Altri 9 contagi da Coronavirus ed un morto in Puglia

EMILIANO INVITA ALLA CAUTELA

UN MORTO NELLE ULTIME 24 ORE

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Non sono buone le notizia che arrivano dalla Regione Puglia in materia di contagio da Covid-19. Nelle ultime ore sono stati riscontrati altri 9 nuovi contagi su soli 865 tamponi effettuati. I casi sono così suddivisi: 5 nel leccese,ri ed uno nel foggiano.La curva epidemiologica, sebbene di poco, sta dunque tornando a salire ed il Presidente Michele Emiliano ha invitato ieri tutti alla prudenza a margine della presentazione del piano di riordino ospedaliero: «Il virus si è solo nascosto, non si è suicidato - ha detto - ed aspetta di tornare a colpire. Non ci possono essere rilassamenti di sorta, perché il Covid-19 è una cosa molto seria e noi non possiamo chiudere di nuovo tutto».In Puglia si è anche registrato un decesso che ha portato il computo dei morti per Coronavirus a 553 (1 a Giovinazzo).I pazienti guariti nella nostra regione sono saliti a 3.970, 3 in più nelle ultime ore. Purtroppo è anche salito il numero dei positivi, che ora sono 125, di cui 23 ricoverati in ospedale (altro dato in ascesa) e 102 in isolamento domiciliare (1 anche a Giovinazzo). L'invito a tutti è di riprendere a prestare massima attenzione quando ci si trova in posti pubblici, indossando i dispositivi di sicurezza individuale.