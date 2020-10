Altri 313 positivi in Puglia. E ci sono anche 5 decessi

Cinque decessi nelle ultime ore

Il dato attuale in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime orecasi di positività in più al Covid-19. I nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 5.582 tamponi, uno dei dati più imponenti delle ultime settimane. I pazienti positivi sono così suddivisi:52 nel tarantino, 45 in Capitanata, 40 nella Bat, 8 nel brindisino, 5 nel leccese, uno con provincia di residenza non nota.Le ASL di riferimento hanno provveduto al tracciamento dei contatti stretti dei contagiati, il cui totale, da inizio pandemia, è salito a 10.734.Sono stati purtroppo registrati cinque morti nella giornata di ieri, 16 ottobre: due nel barese, uno nel foggiano, uno in Salento, uno nel tarantino. Il computo totale dei morti per Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 630, di cui 183 nella Città Metropolitana di Bari, divenuta quella col peggior dato, eDall'inizio dell'emergenza sanitaria, nella nostra regione sono stati effettuati 478743 test oro-rino-faringei. 5431 pazienti sono risultati guariti, tra cui i 44 delle ultime ore (a Giovinazzo si ha contezza di 16 guarigioni da inizio pandemia).I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 4673, il 7.6% dei quali, pari a 352, è ricoverato in ospedale (7 in più rispetto al giovedì) mentre il 92.4% (4321persone) è in isolamento domiciliare (a Giovinazzo in 4). Lottano invece in terapia intensiva 26 pazienti.