Allerta meteo gialla: domani venti forti e mareggiate su Giovinazzo

Oggi assisteremo alla giornata forse più calda di febbraio, con valori termici che toccheranno anche i 20°. Ma da stasera e per tutta la giornata di domani, 5 febbraio, arrivano venti forti settentrionali e mareggiate sulla costa giovinazzese e su tutto il Nord Barese.A stabilirlo una Allerta Meteo gialla, quindi di media intensità, diramata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile della Puglia che recita così: «Nevicate fino ai 600-800 metri, dalla tarda serata, sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; Venti:, dai quadranti occidentali sui rilievi; in successiva rotazionee fino a tempesta sui crinali appenninici.Sin dalla tarda serata di quest'oggi, la ventilazione girerà a nord-ovest, col mare che risulterà dapprima molto mosso e poi, da questa notte, sempre più agitato sino a. Domani sono previste onde alte anche. In arrivo anche piogge a tratti consistenti.Le temperature subiranno un brusco calo e mercoledì saranno compresecon una percezione di gran lunga inferiore per via delle correnti nord-occidentali che sferzeranno tutto il litorale. Sole invece giovedì, ma i valori termici si abbasseranno ulteriormente di almeno un paio di gradi, con valori compresi tra i 5 e gli 8°.