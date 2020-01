Allergie nei bambini, giovedì rimozione di alcune alberature dalla Scuola "Papa Giovanni XXIII"

Su richiesta dellae dei residenti della zona, il Comune procederà, a partire da giovedì 16 gennaio, alla rimozione di alcune alberature, nella fattispecie diLa richiesta, inoltrata dalla dirigenza scolastica, è scaturita da problemi di tipo allergico e respiratorio riscontrati nei bambini che quotidianamente frequentano il plesso oltre che dai residenti della zona.Una volta terminata la rimozione, l'Amministrazione ha già deciso che provvederà all'individuazione e alla piantumazione di nuove alberature che non creino più problemi per la salute dei piccoli alunni e in linea con le caratteristiche climatiche del territorio.