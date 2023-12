Alfredo Mastropasqua è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

L'impegno, il sacrificio, la dedizione al lavoro sono elementi che accomunano molte figure professionali che operano in tutti i settori lavorativi sul territorio nazionale. Nel rispetto della valorizzazione di queste persone si colloca un riconoscimento pregevole: l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella., nel corso di una cerimonia svoltasi nel salone "Alessandro Ambrosi" della Camera di Commercio di Bari, il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha conferito le onorificenze a trentotto cittadini della Città Metropolitana. Sono loro il volto migliore del Paese, l'Italia dal grande cuore. Alcuni tra i premiati hanno ricevuto il riconoscimento per particolari meriti acquisiti in campo letterario o artistico o sociale, nel corso della carriera professionale o militare.A ricevere l'onorificenza, alla presenza delle massime autorità civili e militari, il Tenente Colonnello dell'Esercito, cittadino giovinazzese, in servizio presso l'82° reggimento fanteria "Torino" di stanza a Barletta. Presente alla cerimonia il sindaco Michele Sollecito che si è complimentato con l' ufficiale: «Sono fiero ed orgoglioso di avere un concittadino che rappresenti la città di Giovinazzo, la nostra Nazione e la parte più bella della nostra Italia- ha affermato il sindaco».La designazione all'ufficiale, classe 1975, conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2023, fa seguito all'encomiabile carriera professionale sul territorio nazionale ed estero, coniugati all'ineccepibile profilo sociale e morale del militare giovinazzese, abbinati ad un impegno costante nel promuovere attività solidali e benefiche per aiutare i più bisognosi, anche al di fuori dell'orario di servizio, azioni degne di merito per il conferimento della benemerenza. Un lungo e faticoso percorso che ha trovato riconoscimento nel raggiungimento di un'importante traguardo.L'Ordine dei Cavalieri della Repubblica, istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a ricompensare "benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchè per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".