Alberto di Monaco a Terlizzi: disagi possibili per chi arriva da Giovinazzo

Il Principe Alberto II di Monaco farà visita a Terlizzi (e prima ancora al Garagnone, rudere di un maniero tra Spinazzola e Poggiorsini ed a Trani, dove si fermerà a pranzo) nella giornata di mercoledì 20 aprile (tutte le info a questo link ). Stretto il legame storico tra il casato Grimaldi e la città dei fiori che dista pochi chilometri da Giovinazzo.E proprio sul tratto urbano della strada provinciale 107 che collega le due località, si svolgerà questo pomeriggio, intorno alle 14.30, il primo atto della visita del monarca di Montecarlo.Per questo motivo, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, la Polizia Locale di Terlizzi ha istituito, dalle ore 7.30 alle 20.30 (e comunque sino al termine della visita ufficiale), il divieto di transito e sosta in(dall'intersezione con viale dei Giardini), viale Roma, corso Vittorio Emanuele II, via Sarcone (tratto in corrispondenza della chiesa Santa Maria), piazza Cavour, piazza IV Novembre, corso Umberto, piazza Don Tonino Bello e corso Dante Alighieri il giorno 20 aprile 2022. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada oltre alla rimozione forzata dei veicoli.Difficile dunque raggiungere quest'oggi Terlizzi per i giovinazzesi dalla vecchia provinciale. Meglio optare per l'altra arteria che corre da Molfetta alla città dei fiori, ricordando che altre restrizioni sono possibili all'interno del centro abitato.