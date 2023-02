A Giovinazzo una panchina gialla per dire no al bullismo e al cyberbullismo (FOTO)

4 foto Giovinazzo dice "no" al bullismo ed al cyberbullismo

Una panchina gialla che vuole essere un simbolo permanente in un luogo che è un altrettanto simbolo: una scuola. Questo l'intento del Comune di Giovinazzo nell'installare una panchina gialla davanti allaper dire no al bullismo e al cyberbullismo.Ieri mattina, 7 febbraio, il sindaco, accompagnato dall'assessoree dalla consiglierama soprattutto da tanti bambini del plesso, ha scoperto la. Forte e sentita la partecipazione degli scolari che per l'occasione hanno sfilato con striscioni e cartelli per dire basta a tutte quelle forme di violenza di cui spesso sono proprio i bambini e gli studenti le vittime prescelte dentro e fuori le scuole.«Da oggi la città di Giovinazzo ha un piccolo simbolo per ricordarsi di dire sempre no al bullismo in tutti i luoghi della nostra vita e della nostra città – commenta il sindaco Michele Sollecito - No al bullismo a scuola, no al bullismo nello sport, no al bullismo nei nostri spazi pubblici. La nostra panchina gialla vuole essere un bellissimo segnale che abbiamo colto dagli studenti e dagli alunni della scuola Don Bosco. Ringrazio tutte le maestre per l'iniziativa di stamani, ma soprattutto per la volontà di affrontare con i bambini un tema così caldo del quale non dovremmo mai stancarci di parlare. Queste iniziative ci rincuorano perché ci spronano a fare meglio e a rafforzare l'impronta educativa della nostra azione amministrativa in sinergia con le scuole del territorio».