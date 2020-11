A Giovinazzo i positivi al Covid salgono a 54. Tutte le informazioni su riapertura scuole

AGGIORNAMENTO SCUOLA

SERVIZIO MENSA

L'APPELLO A TUTTE LE ISTITUZIONI

Il Sindaco Tommaso Depalma ha annunciato quanto purtroppo si sospettava da qualche giorno. I casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale sono saliti a. Solo due di essi sono al momento ricoverati in ospedale.Da inizio emergenza sanitaria in marzo, a Giovinazzo si sono registrati dunqueTutti gli altri sono fortunatamente guariti.Le lezioni nelle scuole secondarie inferiori (scuole medie) riprenderanno in presenza, ma il primo cittadino ha ribadito che ciascun genitore sarà libero di decidere se mandare in classe o meno il proprio figlio. Continuano in presenza le lezioni nelle primarie e saranno aperti anche gli asili. Depalma ha anche ribadito che queste che ci accingiamo a vivere saranno giornate in cui si comprenderà meglio come agire e che nessuno sarà lasciato indietro, anche chi resterà a casa.Chiuse ancora, secondo ordinanza regionale ed in ossequio al nuovo DPCM, le scuole secondarie superiori.Depalma ha inteso quindi ringraziare il mondo scolastico, dirigenti, docenti e personale, per il grande impegno profuso in queste settimane ed in una situazione assai complicata.Il servizio mensa - ha spiegato ancora Depalma - partirà martedì e sarà per il momento riservato alle sole scuole dell'infanzia, in cui sono state raccolte tante adesioni.Depalma ha chiuso il suo video ( clicca qui per vederlo ) ribadendo l'impego del Comune di Giovinazzo in questa emergenza nel rassicurare la popolazione. Ha chiesto altresì a tutte le istituzioni locali e regionali ed ha chi ricopre un ruolo pubblico, a qualsiasi livello, ad evitare lo scaricabarile e ad agire nell'interesse collettivo. Le ultime settimane non sono di certo state esemplari da questo punto di vista.