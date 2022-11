266 volte grazie al donatore di sangue Nicola Depalo

Lui è un pilastro della donazione del sangue a Giovinazzo, un vero e proprio esempio nato nel cuore della comunità locale.Nicola Depalo è anche arrivato ad essere insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per la sua meritoria azione di supporto alle campagne della Fratres Giovinazzo, all'epoca con 250 donazioni. Un uomo perbene, impegnato anche quale priore della Confraternita di San Michele Arcangelo, sempre in prima fila quando si è trattato di dare qualcosa agli altri, a chi è in difficoltà.Purtroppo anche la longeva attività di volontariato quale donatore di sangue ha un limite invalicabile per legge: il settantesimo anno di età. E così tra qualche giorno parenti, amici e i tanti che a Giovinazzo gli vogliono bene festeggeranno con lui questo traguardo anagrafico, ma il piccolo e silenzioso drappello di donatori di sangue perderà il suo decano.Nicola Depalo venerdì 26 novembre ha effettuato la suauomo dei record in Puglia, tra i primissimi in Italia, e lancia un messaggio chiarissimo a chi verrà dopo di lui:Lo stesso amore che lui ha mostrato per decenni.Un uomo a cui oggi la comunità locale dice 266 volte grazie!