Si è spento dopo una lunga malattia,, 69 anni, ex funzionario della, alla quale ha dedicato per oltre trent'anni, con passione e grande entusiasmo, gran parte della sua vita professionale, iniziata nel lontano 1974, all'età di 22 anni. Nato a Giovinazzo, viveva a Bari: lascia la moglie e due figli.Responsabile della contabilità delle presenze e del coordinamento delle biglietterie e delle hall di ricevimento delle manifestazioni a pagamento e a titolo gratuito, tra esposizioni, congressi ed eventi, della realtà fieristica più importante del centro e sud Italia, ha ricoperto il ruolo die dellein occasione delle, una delle principali fiere italiane e del mediterraneo, lasciando quel piccolo segno indelebile, quell'impronta unica, di buoni esempi, consigli ai giovani e onestà.A coronamento di questa intensa attività, conclusasi nel 2015, per il suo impegnativo e lungo ruolo professionale, nel 2009, in una cerimonia avvenuta a Bari, è stato insignito, con decreto del presidente della Repubblica,, dellaper meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità di lavoro: un attestato di riconoscimento e di stima per il suo contributo umano e professionale. La sua capacità di darsi agli altri era non solo a parole, ma anche nei fatti.I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant'Agostino, a Giovinazzo, città a cui era legatissimo non solo ai suoi affetti, ma anche agli amici di sempre. Una fila silenziosa, con lo sguardo attonito, incredula, perché lì dentro quella cassa non può esserci «Lino».