161 positivi ricoverati negli ospedali pugliesi, tra cui 22 in terapia intensiva

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13:00 di venerdì 26 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4700498 test, dai quali sono emersi complessivamente 278464 casi di positività (il 5.92% del campione totale).100943 Area Metropolitana di Bari49303 Provincia di Foggia42748 Provincia di Taranto32948 Provincia di Lecce28728 Provincia Bat22176 Provincia di Brindisi1040 residenti fuori regione548 provincia di residenza non nota267698 pazienti sono guariti (188 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è stabile a 6881.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3885 (55 in più rispetto a ieri): 3724 in isolamento domiciliare, 161 i ricoverati in ospedale (1 in meno rispetto a ieri) compresi i 22 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 4.14%.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 13.66%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 20235, dei quali 243 (pari all'1.20%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio:​57 Provincia di Lecce55 Provincia di Foggia47 Area Metropolitana di Bari42 Provincia di Taranto25 Provincia di Brindisi11 Provincia Bat5 casi di residenti fuori regione1 casi di provincia in via di definizioneNon sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi stabile a 6881.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi201 di provincia di residenza non nota40 residenti fuori Regione