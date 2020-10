Quattro decessi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 11706 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione lunedì 19 ottobre. I dati sono aggiornati alle ore 17:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2446,dei quali (pari al 13.12%) hanno avuto riscontro positivo: 165 nell'Area Metropolitana di Bari, 63 in Capitanata,, 24 nel brindisino, 20 nel leccese, 13 nel tarantino, 2 relativi a residente fuori regione, 3 la cui provincia di residenza non è nota.Il numero dei cittadiniè salito a 14 secondo quanto annunciato dal Sindaco Tommaso Depalma nella giornata di lunedì (link all'articolo) . Sedici i guariti e un deceduto in città dall'inizio della pandemia.4947 Area Metropolitana di Bari2759 Provincia di Foggia1091 Provincia Bat957 Provincia di Taranto960 Provincia di Lecce898 Provincia di Brindisi87 relativi a residenti fuori regione7 provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 491204 test.(87 nelle ultime ore)., l'8% dei quali è ricoverato in ospedale (435, 22 in più rispetto a sabato) mentre il 92% (5028 persone) è in isolamento domiciliare. 38 pazienti (pari allo 0.7% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.Sono stati purtroppo registrati quattro decessi nelle ultime ore: due nel foggiano, uno nel tarantino e uno nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a185 Area Metropolitana di Bari182 Provincia di Foggia85 Provincia di Lecce66 Provincia Bat63 Provincia di Brindisi54 Provincia di Taranto4 residenti fuori Regione