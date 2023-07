118, salta la postazione di Giovinazzo. L'Asl: «L'automedica trasferita a Bari»

Con una nota a firma della responsabileinviata il 30 giugno scorso alla direttrice deldi Bari e della Bat,, l'fa sapere che dallo scorso 1 luglio «l'automedica - è scritto - sarà trasferita dalla postazione dipresso la postazione di».L'azienda sanitaria parla di «una comunicazione pervenuta, per le vie brevi, dalla direzione strategica» e segue quanto stabilito negli uffici dellalo scorso 28 giugno. Una criticità, nei mesi estivi, causata dall'assenza di personale medico: in via Marconi, in particolare, l'ambulanza, spesso inviata in tanti comuni vicini, con a bordo infermieri e soccorritori e adesso portata a Bari, sarà sostituita in un'ambulanza, con a bordo i medici dell'emergenza territoriale.Niente nuovi medici, in sostanza, niente turni e colpi di scure ai servizi sanitari di prossimità. Una decisione, quella dell', ritenuta «incomprensibile» in una città, Giovinazzo, dove la popolazione, fra visitatori e turisti, raddoppia, mentre non si sa se il trasferimento sarà, oppure no, transitorio. «Siamo sempre più preoccupati dello stato di salute della nostra sanità. Per il servizio delmancherebbero 230 medici in tutta la Puglia», ha scritto suil sindaco«La mia preoccupazione è quella dell'intera città, sono giorni che seguo l'evolversi della vicenda aspettando che la Asl Bari d'intesa con la Regione Puglia risolvae altrove. Terrò aggiornato il consiglio comunale, come già fatto il 27 giugno scorso, e anche tutti voi», ha concluso Sollecito.