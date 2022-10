100 anni per nonno Giovanni: arriva la pergamena della Città di Giovinazzo

Sono le colonne a cui ci appoggiamo, ma spesso facciamo finta che non sia così, che abbiamo costruito tutto da soli, che loro sono il passato e talvolta addirittura crediamo possano esserci d'impiccio. I nonni e le nonne, gli anziani in genere, sono la memoria storica di una comunità e sono i capisaldi su cui si reggono le famiglie, soprattutto quelle coese del Sud, che non temono il passare del tempo.Ieri sera Giovinazzo ha reso omaggio anoto esercente nel campo della frutta e verdura, che ha compiuto 100 anni. L'intera cittadinanza gli ha fatto gli auguri attraverso il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, ed il sindaco Michele Sollecito che si sono recati nella sua abitazione per conferirgli anche una pergamena, che ricorda la sua intensa vita lavorativa.Capisaldi, quindi, gente semplice sulle cui spalle però è stata costruita la prosperità delle famiglie a cui appartengono e quindi dell'intera comunità.Auguri a lui, ai figli ed ai nipoti, affinché possano esservene altri 100 di questi giorni.