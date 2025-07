Si intrufola in un'auto in sosta, ma viene «fermato solo 24 ore dopo»

Si sarebbe intrufolato all'interno di un'auto in sosta, prima di essere allontanato dal proprietario che, nel frattempo, ha chiamato il, «ma per oltre un'ora non è intervenuto nessuno», ha denunciato un nostro lettore. «E se quest'uomo avesse avuto un coltello, una scimitarra o violentava qualcuno, come sarebbe finita?».È solo la sintesi della rocambolesca vicenda avvenuta in via delle Filatrici e che ha visto protagonista un cittadino straniero. Tutto è iniziato «il pomeriggio del 9 luglio scorso, verso le ore 16.00 - ha raccontato -, quando un uomo si è introdotto dalla rampa aperta di una villetta e approfittando di un'auto lasciata aperta che stava ricevendo energia per ricaricare la propria batteria da una fonte esterna, si è infilato dentro e si è messo a dormire». Forse cercava un giaciglio di fortuna.Ma tant'è. «Il proprietario se n'è accorto, lo ha rimproverato - ha raccontato ancora il lettore - e lo ha fatto uscire, fermandolo. Poi ha allertato ile telefonato aie alla, ma per oltre un'ora - sempre secondo la sua versione dei fatti fornita alla nostra redazione - non è intervenuto nessuno. Nessuno. Nessuno. E se quell'uomo avesse avuto un coltello, una scimitarra oppure avesse violentato qualcuno, come sarebbe finita?», s'è chiesto ancora il nostro lettore.Lo straniero, inoltre, dopo aver provato a forzare altre auto, avrebbe «continuato imperterrito sino al giorno dopo a girare e ad infastidire persone finanche con atti osceni vicino alla stazione ferroviaria.- la sua denuncia -,».