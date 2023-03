Processionaria all'interno dell'area mercatale a Giovinazzo: scatta l'allarme

L'allarme è stato lanciato nelle scorse ore dalla Lega del cane di Giovinazzo, ripreso poi da Marco Bonserio e da altri animalisti locali.All'interno dell'area mercatale si annida la processionaria, bruco pericolosissimo per gli animali (cani e gatti), ma potenzialmente anche per bimbi e bimbe che potrebbero entrarvici in contatto.« Evitate per il momento di portare i vostri pelosetti - si legge sui social netowork -. Purtroppo, la processionaria è molto pericolosa per i cani – e anche per i gatti – perché, se l'animale entra in contatto con questo bruco, mordendolo o annusandolo, la lingua si irrita e si gonfia fino ad andare, in poco tempo, in necrosi, e si scatenano anche altre gravi reazioni a occhi, mucose e vie respiratorie».Attenzione massima anche con bambini e bambine che dovessero intrattenersi in quell'area per giocare.