Con la bella stagione torna prepotentemente il problema dei bivacchi serali (e non solo) sul litorale di Giovinazzo.Questa volta la segnalazione arriva direttamente dalla, lungo la costa di Ponente, dove lo stato delle spiagge venerdì 4 giugno era quello che vedete in foto:. Con l'estate viene intensificato il sistema di pulizia del litorale da parte del Comune, ma non basta affatto.Tante le segnalazioni da più zone e tanta è pure la rabbia per il senso di impunità di molti, che venendo anche da fuori lasciano gli avanzi dei bivacchi sulle spiagge dove al mattino si recano i giovinazzesi.Pochissimi i controlli a sera e con l'allungamento dell'orario che permette di star fuori non potrà che andar peggio. La nostra speranza e quella di chi ci ha segnalato la situazione è che le istituzioni cittadine prendano come una sfida questa battaglia di civiltà, multando chiunque si renda protagonista di comportamenti che sono veri reati contro l'ambiente costiero. Non basta la buona volontà di associazioni ambientaliste, impegnatissime in queste settimane, a ridare dignità ai nostri luoghi, c'è invece bisogno di un diffuso senso civico che permetta di tutelarli. La soluzione del problema, soprattutto dopo la pandemia e con l'auspicio di un rilancio turistico, non è più rimandabile.