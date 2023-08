Clamoroso a Giovinazzo: una bici in uno scavo in strada

Si ride solo all'inizio. Poi si smette e si inizia a pensare a cosa potrebbe accadere se in quel fosso ci cadesse un bambino.La segnalazione questa volta ci arriva dac'è uno scavo, non sappiamo se per AQP o per la fibra, lasciato incustodito, con quattro transenne che possono essere rimosse senza problemi.All'interno potrebbe finirci un bimbo, per gioco, ma questa volta ci hanno infilato una vecchia bicicletta, certamente per una bravata. Tavole per coprirle rotte ed il gioco è fatto. La foto che vi mostriamo in home risale alla mattinata di giovedì 3 agosto.La situazione, ci assicurano residenti e gestori di locali, è la medesima da alcuni giorni e i lavori sono fermi.L'auspicio è che questa nostra segnalazione possa permettere all'ente comunale di intervenire con la ditta responsabile di quel cantiere e chiedere di mettere l'area in sicurezza. Per davvero questa volta.