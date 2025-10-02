«Basta malcostume e sporcizia davanti alla mia attività!».

La denuncia arriva forte e chiara da un immobiliarista diUn ennesimo grido di dolore per quanto accade quotidianamente in una zona centralissima di Giovinazzo. Questo il testo del messaggio giuntoci in redazione:«Cari concittadini, gestisco un'attività e, purtroppo, mi trovo costretto a denunciare unche si ripete ogni giorno all'angolo del palazzo e non solo.Dalle mie telecamere ho identificato i vari autori, che ripetutamente non raccolgono i bisogni del proprio cane o gettano un po' d'acqua.Non è solo una questione di decoro: è una necessità sanitaria per evitare che proliferino zanzare e cattivi odori proprio davanti al mio ingresso e ufficio.Faccio una premessa doverosa: anch'io ho due cani e mi reco sempre attrezzato di bottiglietta d'acqua e bustine per la raccolta delle feci. Se, eccezionalmente, mi sono trovato senza bustine, sono immediatamente tornato per fare il mio dovere civico.Chiedo rispetto per il mio lavoro, i miei clienti, per la salute pubblica e per il buon vivere della nostra comunità. Il degrado non è più tollerabile e la misura è colma!».