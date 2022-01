Escrementi di cane nella vaschetta di contenimento dell'acqua di unaEd il fatto non sarebbe isolato.È quanto denuncia un lettore che ci ha girato l'eloquente foto che vedete pubblicata, scattata nelle ultime ore del 2021. «Poiché ormai le deiezioni lasciate sul marciapiede sembrano essere la normalità, ritengo che questa volta si sia superata la soglia di tolleranza», ci ha scritto.E noi condividiamo il suo pensiero di cittadino che coltiva il senso civico.è stata più volte oggetto delle lamentele dei residenti. Su quell'arteria, infatti, in ogni periodo dell'anno si accumulano escrementi e spesso i cestini portarifiuti sono stracolmi di spazzatura proveniente da utenze domestiche.Le riflessioni sono dunque almeno un paio: in primis, per quel che concerne quella fontanina, va segnalato lo scempio poiché è ancora oggi utilizzata da molti privati per riempire bottiglie contenitori, che vengono spesso appoggiati nella vasca di contenimento. Ci pare disgustoso pensare che quei contenitori finiscano poi sulle loro tavole imbandite.E poi c'è una riflessione differente, che riguarda il senso civico inesistente anche in alcuni abitanti di quel quartiere. C'è tanta strada da fare per dirsi comunità civile, lo ripetiamo spesso e lo confermiamo. Intanto l'auspicio è che il Comune e la Polizia Locale si attivino quanto meno per sanzionare i responsabili come accaduto lo scorso autunno.