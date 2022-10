World Skate Games, l'arbitro sarà di Giovinazzo: Joseph Silecchia

Comincia anche per l'hockey su pista italiano maschile l'avventura ai, in programma dal 24 ottobre al 13 novembre a Buenos Aires e San Juan. La rassegna delsi aprirà proprio con l'del ctnel match contro il Messico alle ore 21.00 italiane.Fra gli azzurrini anche un giovinazzese,. La Nazionale italiana senior - con il medico fisioterapista-, invece, svolgerà la fase di avvicinamento a San Juan con alcune amichevoli e sessioni d'allenamento che verranno definite. Con lui anche il meccanico. L'avventura per la senior inizierà lunedì 7 novembre alle ore 22.30 italiane contro il Cile. La Nazionale femminile inizierà la seconda fase del suo avvicinamento in queste ore.Dopo le edizioni di Nanjung (Cina) nel 2017 e di Barcellona (Spagna) nel 2019 è partita la terza edizione deiche è, praticamente, una sorta di Olimpiadi di tutti gli sport a rotelle. A livello arbitrale, inoltre, l'Italia sarà rappresentata anche da un fischietto di Giovinazzo: si tratta di, alla sua seconda designazione mondiale dopo la partecipazione all'edizione di Nanjung. Con lui anchedi Bassano del Grappa edi Novara.Nel suo percorso gli azzurrini giocheranno la prima contro il Messico (ore 20 italiane), che ritorna ad affacciarsi nel Mondiale. Se l'esordio sarà domenica alle ore ore 20.00 nel tempio dell'estadio Aldo Cantoni, dove l'Italia parte favorita, ben diversa sarà la seconda gara contro i locai dell'Argentina, avversari della Svizzera.