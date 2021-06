Vela, Brindisi-Corfù: Marco Maldari vince la regata classe A

C'è anche un giovinazzese,, comandante dell'equipaggio, a bordo della, l'imbarcazione dell'armatore puglieseche ha partecipato alla, conquistando il primo posto in classe A e il secondo posto in classifica overall.«Come sempre la partenza dal porto di Brindisi è emozionante e all'arrivo la bellezza di Corfù che ha già il profumo dell'estate altrettanto. Non abbiamo vinto per meno di 2 minuti e siamo arrivati», ha detto Sylos Labini. Per tagliare il traguardo lui e il suo equipaggio ci hanno messo 12 ore. A bordo delc'era un equipaggio di tutto rispetto composto, diretto da, e composto daInsieme al, che nel 2019 con la stessa imbarcazione s'è classificato terzo all'a Sebenico, in Croazia, e nel 2021, con un'altra, la, ha vinto lasul mare di Capri, un mix di velisti provenienti da altri circoli ed in grado di ritrovare affiatamento e fluidità nelle manovre senza difficoltà. «Dopo due anni di fermo - ha detto - abbiamo ripreso a navigare in occasione di questa regata ed è stato magnifico».«La regata è stata molto impegnativa e sempre con vento, una Brindisi-Corfù che non dimenticheremo mai. E poi, la partenza anticipata per traffico nel porto di Brindisi ha consentito di avere tanto vento, anche davanti a Fanò dove in genere - ha concluso Sylos Labini - si trovano i buchi di aria che bloccano le barche».